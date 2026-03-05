В Киеве изменят стоимость парковки: сколько придется платить и кто получит 90% скидки

В Киеве обновят тарифы на парковку, а для налогоплательщиков в бюджет столицы хотят ввести систему лояльности. Для них месячные абонементы станут дешевле почти на 90%, а цена будет стартовать от 299 гривен.
Главное:
Киев может стать первым городом в Украине, где введут систему "лояльности" для местных налогоплательщиков. Физические лица, которые платят налоги в бюджет столицы, получат 90% скидку на месячные абонементы.
Сколько будут стоить абонементы со скидкой:
Льготные тарифы планируют зафиксировать как минимум до конца 2026 года.
Для получения скидки не придется собирать бумажные справки. ІТ-специалисты города уже разрабатывают автоматический механизм верификации налогоплательщика непосредственно в приложении"Киев Цифровой".
Система сама будет проверять статус пользователя и подтягивать льготную цену при покупке абонемента.
В то же время для тех, кто не пользуется абонементами, стоимость почасовой парковки на площадках "Киевтранспарксервис" предлагают обновить:
Как присоединиться к обсуждению: проект находится на стадии общественного обсуждения до 13 марта. Киевляне могут оставить свои замечания на портале КГГА или отправить на почту: cinpolit@kyivcity.gov.ua.
