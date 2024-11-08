UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві змінять рух міської електрички: скільки це триватиме

Фото: міська електричка (t.me kyivcityexpress)
Автор: Ніна Єланська

На найближчий час у русі міської кільцевої електрички очікуються зміни. Це пов'язано із проведенням технічних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

Відомо, що зміни руху триватимуть з 11 до 15 листопада, а також з 18 до 22 листопада.

Повідомляється, що протягом цього періоду пасажири мають звернути увагу на зміну платформ відправлення та прибуття на кількох станціях.

Так, у зазначені дні з 13:10 до 16:10 електропоїзди сполученням Дарниця - Святошин (через "Київ-Пас") будуть прибувати та відправлятися з 21-ї колії Приміського вокзалу, замість звичної Північної платформи.

Окрім цього, у зворотному напрямку електропоїзди курсуватимуть зі станції Святошин до Дарниці. У Kyiv City Express додали, що графік залишиться без змін.

Також повідомляється, що на станції Протасів Яр електропоїзди на маршруті Дарниця - Святошин у цей час курсуватимуть із 3-ї колії.

Що відомо про Kyiv City Express

Київська кільцева електричка є важливою частиною міського транспорту столиці. Вона з’єднує різні райони міста, проходячи через ключові транспортні вузли, і обслуговує загалом 15 станцій на маршруті.

Kyiv City Express розпочала роботу у 2021 році в рамках ініціативи для покращення громадського транспорту та зменшення навантаження на метро та наземний транспорт.

Раніше ми розповідали про те, що у Києві кілька станцій "синьої" гілки метро були закриті на вхід.

Нагадаємо, що у столиці майже до кінця листопада рух Броварським проспектом у напрямку Броварів буде частково обмежений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ