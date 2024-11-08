У Києві змінять рух міської електрички: скільки це триватиме

Відомо, що зміни руху триватимуть з 11 до 15 листопада, а також з 18 до 22 листопада.

Повідомляється, що протягом цього періоду пасажири мають звернути увагу на зміну платформ відправлення та прибуття на кількох станціях.

Так, у зазначені дні з 13:10 до 16:10 електропоїзди сполученням Дарниця - Святошин (через "Київ-Пас") будуть прибувати та відправлятися з 21-ї колії Приміського вокзалу, замість звичної Північної платформи.

Окрім цього, у зворотному напрямку електропоїзди курсуватимуть зі станції Святошин до Дарниці. У Kyiv City Express додали, що графік залишиться без змін.

Також повідомляється, що на станції Протасів Яр електропоїзди на маршруті Дарниця - Святошин у цей час курсуватимуть із 3-ї колії.

Що відомо про Kyiv City Express

Київська кільцева електричка є важливою частиною міського транспорту столиці. Вона з’єднує різні райони міста, проходячи через ключові транспортні вузли, і обслуговує загалом 15 станцій на маршруті.

Kyiv City Express розпочала роботу у 2021 році в рамках ініціативи для покращення громадського транспорту та зменшення навантаження на метро та наземний транспорт.

Раніше ми розповідали про те, що у Києві кілька станцій "синьої" гілки метро були закриті на вхід.