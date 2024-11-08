В Киеве изменят движение городской электрички: сколько это будет продолжаться

Известно, что изменения движения будут продолжаться с 11 по 15 ноября, а также с 18 по 22 ноября.

Сообщается, что в этот период пассажиры должны обратить внимание на изменение платформ отправления и прибытия на нескольких станциях.

Так, в указанные дни с 13:10 до 16:10 электропоезда сообщением Дарница - Святошино (через "Киев-Пас") будут прибывать и отправляться с 21-го пути Пригородного вокзала, вместо привычной Северной платформы.

Кроме того, в обратном направлении электропоезда будут курсировать со станции Святошин до Дарницы. В Kyiv City Express добавили, что график останется без изменений.

Также сообщается, что на станции Протасов Яр электропоезда на маршруте Дарница - Святошино в это время будут курсировать с 3-го пути.

Что известно о Kyiv City Express

Киевская кольцевая электричка - важная часть городского транспорта столицы. Она соединяет разные районы города, проходя через ключевые транспортные узлы, и обслуживает всего 15 станций на маршруте.

Kyiv City Express начала работу в 2021 году в рамках инициативы по улучшению общественного транспорта и уменьшению нагрузки на метро и наземный транспорт.

Ранее мы говорили о том, что в Киеве несколько станций "синей" ветки метро были закрыты на вход.