У Києві змінять правила руху вантажівок з 3 вересня: що треба знати водіям

З 00:00 у столиці дозволяється без жодних обмежень рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години.

Водночас для великогабаритних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни запроваджують чіткий графік в’їзду в місто.

Обмеження діятимуть у періоди найбільшого навантаження на дороги:

з 06:00 до 10:00;

з 16:00 до 20:00.

Виняток зробили для автомобілів, які здійснюють перевезення продуктів харчування та питної води - вони зможуть пересуватися без обмежень у будь-який час.

"Відповідне рішення Рада оборони міста Києва ухвалила 31 серпня для покращення логістичної ситуації у столиці", - йдеться у заяві.

Нові правила у столиці почнуть діяти вже цієї ночі - з 00:00 3 вересня.