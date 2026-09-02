У Києві змінять правила руху вантажівок з 3 вересня: що треба знати водіям

У Києві діятимуть нові правила для вантажної техніки. Для транзитного транспорту знімуть обмеження під час комендантської години, але в’їзд у столицю в години пік суттєво обмежать.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
З 00:00 у столиці дозволяється без жодних обмежень рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години.
Водночас для великогабаритних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни запроваджують чіткий графік в’їзду в місто.
Обмеження діятимуть у періоди найбільшого навантаження на дороги:
Виняток зробили для автомобілів, які здійснюють перевезення продуктів харчування та питної води - вони зможуть пересуватися без обмежень у будь-який час.
"Відповідне рішення Рада оборони міста Києва ухвалила 31 серпня для покращення логістичної ситуації у столиці", - йдеться у заяві.
Нові правила у столиці почнуть діяти вже цієї ночі - з 00:00 3 вересня.
Нагадаємо, у Києві планують оновити протоколи безпеки через постійні повітряні тривоги. Зокрема, міська влада спільно з військовими перегляне порядок руху столичними мостами під час атак.
Про те, як можуть змінитися правила роботи метро, мостів, закладів та інших об'єктів столиці під час повітряних тривог, читайте в матеріалі РБК-Україна "Рівні тривог, відкриті мости та метро: як у Києві хочуть оновити правила безпеки".