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У Києві змінять правила руху вантажівок з 3 вересня: що треба знати водіям

17:52 02.09.2026 Ср
2 хв
З якою метою Рада оборони столиці ухвалила нові обмеження?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у Києві запровадять обмеження руху для вантажівок (Getty Images)

У Києві діятимуть нові правила для вантажної техніки. Для транзитного транспорту знімуть обмеження під час комендантської години, але в’їзд у столицю в години пік суттєво обмежать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

З 00:00 у столиці дозволяється без жодних обмежень рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години.

Водночас для великогабаритних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни запроваджують чіткий графік в’їзду в місто.

Обмеження діятимуть у періоди найбільшого навантаження на дороги:

  • з 06:00 до 10:00;
  • з 16:00 до 20:00.

Виняток зробили для автомобілів, які здійснюють перевезення продуктів харчування та питної води - вони зможуть пересуватися без обмежень у будь-який час.

"Відповідне рішення Рада оборони міста Києва ухвалила 31 серпня для покращення логістичної ситуації у столиці", - йдеться у заяві.

Нові правила у столиці почнуть діяти вже цієї ночі - з 00:00 3 вересня.

Нагадаємо, у Києві планують оновити протоколи безпеки через постійні повітряні тривоги. Зокрема, міська влада спільно з військовими перегляне порядок руху столичними мостами під час атак.

Про те, як можуть змінитися правила роботи метро, мостів, закладів та інших об'єктів столиці під час повітряних тривог, читайте в матеріалі РБК-Україна "Рівні тривог, відкриті мости та метро: як у Києві хочуть оновити правила безпеки".

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КиївКомендантська година