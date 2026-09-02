В Киеве изменят правила движения грузовиков с 3 сентября: что нужно знать водителям

В Киеве будут действовать новые правила для грузовой техники. Для транзитного транспорта снимут ограничения во время комендантского часа, но въезд в столицу в час пик существенно ограничат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
С 00:00 в столице разрешается без ограничений движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа.
В то же время для крупногабаритных автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонн вводится четкий график въезда в город.
Ограничения будут действовать в периоды наибольшей нагрузки на дороги:
Исключение сделали для автомобилей, осуществляющих перевозку продуктов питания и питьевой воды - они смогут передвигаться без ограничений в любое время.
"Соответствующее решение Совет обороны города Киева утвердил 31 августа для улучшения логистической ситуации в столице", - говорится в заявлении.
Новые правила в столице начнут действовать уже этой ночью - с 00:00 3 сентября.
Напомним, в Киеве планируют обновить протоколы безопасности из-за постоянных воздушных тревог. В частности, городские власти совместно с военными пересмотрят порядок движения по столичным мостам во время атак.
О том, как могут измениться правила работы метро, мостов, заведений и других объектов столицы во время воздушных тревог, читайте в материале РБК-Украина "Уровни тревог, открытые мосты и метро: как в Киеве хотят обновить правила безопасности".