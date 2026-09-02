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В Киеве изменят правила движения грузовиков с 3 сентября: что нужно знать водителям

17:52 02.09.2026 Ср
2 мин
С какой целью Совет обороны столицы утвердил новые ограничения?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Киеве введут ограничения движения для грузовиков (Getty Images)

В Киеве будут действовать новые правила для грузовой техники. Для транзитного транспорта снимут ограничения во время комендантского часа, но въезд в столицу в час пик существенно ограничат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

С 00:00 в столице разрешается без ограничений движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа.

В то же время для крупногабаритных автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонн вводится четкий график въезда в город.

Ограничения будут действовать в периоды наибольшей нагрузки на дороги:

  • с 06:00 до 10:00;
  • с 16:00 до 20:00.

Исключение сделали для автомобилей, осуществляющих перевозку продуктов питания и питьевой воды - они смогут передвигаться без ограничений в любое время.

"Соответствующее решение Совет обороны города Киева утвердил 31 августа для улучшения логистической ситуации в столице", - говорится в заявлении.

Новые правила в столице начнут действовать уже этой ночью - с 00:00 3 сентября.

Напомним, в Киеве планируют обновить протоколы безопасности из-за постоянных воздушных тревог. В частности, городские власти совместно с военными пересмотрят порядок движения по столичным мостам во время атак.

О том, как могут измениться правила работы метро, мостов, заведений и других объектов столицы во время воздушных тревог, читайте в материале РБК-Украина "Уровни тревог, открытые мосты и метро: как в Киеве хотят обновить правила безопасности".

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