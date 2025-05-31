У Києві змінили рух транспорту на вихідних: які автобуси й тролейбуси курсують інакше

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Львові планують запровадити єдиний проїзний абонемент на всі види транспорту та скільки він може коштувати.

Читайте також про правила руху громадського транспорту Києва під час повітряних тривог на тлі ворожих атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.