В Киеве изменили движение транспорта на выходных: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе

В эти выходные общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Речь идет о некоторых маршрутах столичных автобусов и троллейбусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
Киевлянам и гостям столицы рассказали, что некоторые маршруты автобусов и троллейбусов будут курсировать с изменениями движения:
Уточняется, что это связано с проведением продовольственных ярмарок на улицах:
Сегодня, 31 мая, с начала движения и до окончания ярмарок с изменениями курсируют:
Завтра, 1 июня, в Киеве будет изменен маршрут автобусов №31.
Согласно информации КП "Киевпастранс", движение измененных маршрутов автобусов в Киеве организовано так:
Между тем движение измененных маршрутов троллейбусов в столице организовано так:
Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове планируют ввести единый проездной абонемент на все виды транспорта и сколько он может стоить.
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