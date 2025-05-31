В Киеве изменили движение транспорта на выходных: какие автобусы и троллейбусы курсируют иначе

Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове планируют ввести единый проездной абонемент на все виды транспорта и сколько он может стоить.

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