У Києві змінили обмеження допустимої швидкості руху на 8 ділянках: адреси

Нагадаємо, раніше про "зимове" обмеження швидкості руху на дорогах всіх міст України з 1 листопада розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він уточнив, що Правила дорожнього руху (ПДР) в Україні не змінюються, лише переходять на "зимовий період".

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