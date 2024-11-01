В Киеве изменили ограничение допустимой скорости движения на 8 участках: адреса

Напомним, ранее о "зимнем" ограничении скорости движения на дорогах всех городов Украины с 1 ноября рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он уточнил, что Правила дорожного движения (ПДД) в Украине не меняются, только лишь переходят на "зимний период".

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