У Києві змінили обмеження допустимої швидкості руху на 8 ділянках: адреси

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Telegram.

"Закликаємо водіїв бути обережними, керуватися дорожніми знаками та не перевищувати швидкісний режим", - підсумували у КМДА.

Йдеться про такі локації:

Зазначається, що на вісьмох ділянках - де у попередній період була дозволена швидкість 80 км/год - фахівці КП "Центр організації дорожнього руху" (ЦОДР) демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості "80".

У КМДА нагадали, що з 1 листопада дозволена швидкість руху у столиці - 50 км/год .

Нагадаємо, раніше про "зимове" обмеження швидкості руху на дорогах всіх міст України з 1 листопада розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він уточнив, що Правила дорожнього руху (ПДР) в Україні не змінюються, лише переходять на "зимовий період".

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