В Киеве изменили ограничение допустимой скорости движения на 8 участках: адреса

С сегодняшнего дня, 1 ноября, на дорогах Киева вводится "зимнее" ограничение скорости движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Telegram.

"Призываем водителей быть осторожными, руководствоваться дорожными знаками и не превышать скоростной режим", - подытожили в КГГА.

Отмечается, что на восьми участках - где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч - специалисты КП "Центр организации дорожного движения" (ЦОДР) демонтируют 105 дорожных знаков ограничения скорости "80".

В КГГА напомнили, что с 1 ноября разрешенная скорость движения в столице - 50 км/ч .

Напомним, ранее о "зимнем" ограничении скорости движения на дорогах всех городов Украины с 1 ноября рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он уточнил, что Правила дорожного движения (ПДД) в Украине не меняются, только лишь переходят на "зимний период".

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