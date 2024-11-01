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В Киеве изменили ограничение допустимой скорости движения на 8 участках: адреса

Пятница 01 ноября 2024 06:15
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В Киеве изменили ограничение допустимой скорости движения на 8 участках: адреса Водителей в столице ждут изменения в ограничении скорости движения (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 1 ноября, на дорогах Киева вводится "зимнее" ограничение скорости движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Где именно в Киеве изменилось ограничение скорости движения

В КГГА напомнили, что с 1 ноября разрешенная скорость движения в столице - 50 км/ч.

Отмечается, что на восьми участках - где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч - специалисты КП "Центр организации дорожного движения" (ЦОДР) демонтируют 105 дорожных знаков ограничения скорости "80".

Речь идет о таких локациях:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе)
  • Приднепровское шоссе
  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного)
  • проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)
  • проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака)
  • проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста)
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков)
  • Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева, за исключением участка у светофорного объекта)

"Призываем водителей быть осторожными, руководствоваться дорожными знаками и не превышать скоростной режим", - подытожили в КГГА.

В Киеве изменили ограничение допустимой скорости движения на 8 участках: адресаВ Киеве изменили ограничение допустимой скорости движения на 8 участках: адреса

Пост КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, ранее о "зимнем" ограничении скорости движения на дорогах всех городов Украины с 1 ноября рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он уточнил, что Правила дорожного движения (ПДД) в Украине не меняются, только лишь переходят на "зимний период".

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ПДР Ограничение движения Автомобильное движение Вождение Водители
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