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У Києві зменшили проміжки відключень світла, - Yasno

Фото: у Києві зменшили проміжки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Twitter.

За його словами, за період з 25 листопада по 8 грудня середній час відсутності світла між включеннями зменшився з 5 годин 32 хвилин до 3 годин 30 хвилин.

При цьому максимальний час відключень електроенергії скоротився вдвічі - з 20 годин 39 хвилин до 10 годин 8 хвилин.

Він додав, що кількість будинків, які перебувають без світла більш як 10 годин, скоротилася з 667 до 87. Середній час відключень за добу - 9 годин 29 хвилин замість 11 годин 12 хвилин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у п'ятницю, 9 грудня, у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.

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Київвимкнення світлаЕлектроенергія