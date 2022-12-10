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В Киеве уменьшили промежутки отключений света, - Yasno

Фото: в Киеве уменьшили промежутки отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве более чем на 2 часа сократилось среднее время отключений электроэнергии за последние две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Twitter.

По его словам, за период с 25 ноября по 8 декабря среднее время отсутствия света между включениями уменьшилось с 5 часов 32 минут до 3 часов 30 минут.

При этом максимальное время отключений электроэнергии сократилось вдвое - с 20 часов 39 минут до 10 часов 8 минут.

Он добавил, что количество домов, которые находятся без света более чем 10 часов, сократилось с 667 до 87. Среднее время отключений за сутки - 9 часов 29 минут вместо 11 часов 12 минут.

Напомним, ранее стало известно, что в пятницу, 9 декабря, в Киеве начали действовать новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

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