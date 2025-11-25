У Києві жінка не пускала людей до укриття в бібліотеці, поліція розпочала перевірку

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що на повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано.

Судячи з опублікованого відео у соціальних мережах, жінка аргументувала свої дії тим, що нібито вона облаштувала все в укритті саме для себе.

"Інформуємо, що триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників", - додали у поліції Києва.