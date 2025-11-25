В Киеве женщина не пускала людей в укрытие в библиотеке, полиция начала проверку

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не впускала жителей в часть укрытия", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на сообщение сразу отреагировали сотрудники патрульной полиции и прибыли на место происшествия. Правоохранители установили участников инцидента. Конфликт между гражданами был урегулирован.

Судя по опубликованному видео в социальных сетях, женщина аргументировала свои действия тем, что якобы она обустроила все в укрытии именно для себя.

"Информируем, что продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников", - добавили в полиции Киева.