У Києві збій у роботі метро: що сталося і як сплатити за проїзд

Як зазначили у КМДА, через технічний збій тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Наразі фахівці АТ "Ощадбанк" працюють над усуненням несправності.

Сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

"Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що у київському метрополітені на станціях "Вокзальна", "Либідська" та "Дорогожичі" розміщено нові інформаційні наліпки на ескалаторах.

Ці заходи спрямовані на зменшення кількості інцидентів та підвищення безпеки користування ескалаторами.

Також варто нагадати, що цими вихідними, 5 і 6 квітня, буде закрито частину червоної гілки метро. Між станціями метро "Лісова" та "Арсенальна" курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут. Решта станцій метро та пересадкові вузли працюватимуть без змін.