В Киеве сбой в работе метро: что произошло и как оплатить проезд

В киевском метрополитене вечером пятницы, 4 апреля, произошел сбой. В частности, есть трудности с оплатой проезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как отметили в КГГА, из-за технического сбоя временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Сейчас специалисты АО "Ощадбанк" работают над устранением неисправности.
Оплатить проезд можно:
"О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно", - сказано в сообщении.
Обновлено в 18:30.
По данным КГГА, специалисты "Ощадбанка" устранили техническую неисправность. Бесконтактную оплату проезда в метрополитене восстановили.
Ранее мы писали о том, что в киевском метрополитене на станциях "Вокзальная", "Лыбедская" и "Дорогожичи" размещены новые информационные наклейки на эскалаторах.
Эти меры направлены на уменьшение количества инцидентов и повышение безопасности пользования эскалаторами.
Также стоит напомнить, что в эти выходные, 5 и 6 апреля, будет закрыта часть красной ветки метро. Между станциями метро "Лесная" и "Арсенальная" будет курсировать временный автобусный маршрут. Остальные станции метро и пересадочные узлы будут работать без изменений.
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