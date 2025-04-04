В Киеве сбой в работе метро: что произошло и как оплатить проезд

Как отметили в КГГА, из-за технического сбоя временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Сейчас специалисты АО "Ощадбанк" работают над устранением неисправности.

Оплатить проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

"О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно", - сказано в сообщении.

Обновлено в 18:30.

По данным КГГА, специалисты "Ощадбанка" устранили техническую неисправность. Бесконтактную оплату проезда в метрополитене восстановили.

Ранее мы писали о том, что в киевском метрополитене на станциях "Вокзальная", "Лыбедская" и "Дорогожичи" размещены новые информационные наклейки на эскалаторах.

Эти меры направлены на уменьшение количества инцидентов и повышение безопасности пользования эскалаторами.

Также стоит напомнить, что в эти выходные, 5 и 6 апреля, будет закрыта часть красной ветки метро. Между станциями метро "Лесная" и "Арсенальная" будет курсировать временный автобусный маршрут. Остальные станции метро и пересадочные узлы будут работать без изменений.