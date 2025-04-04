У Києві на вихідних закриють 6 станцій метро: що відбувається
У Києві 5 і 6 квітня закриють частину червоної гілки метро. Між станціями метро "Лісова" та "Арсенальна" курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Чому закриють частину червоної гілки метро
У суботу та неділю, 5 і 6 квітня, в Києві тимчасово закриють наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра". Причина - демонтаж балок прогонових будов Дарницького шляхопроводу.
У зв’язку з роботами поїзди метрополітену курсуватимуть лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" за графіком вихідного дня. Решта станцій метро та пересадкові вузли працюватимуть без змін.
5 і 6 квітня рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" зупинять (інфографіка: Київський метрополітен)
Як дістатися з лівого на правий берег Києва
Для забезпечення перевезень пасажирів КП "Київпастранс" запускає тимчасовий автобусний маршрут № 1М. Він курсуватиме з інтервалом до 10 хвилин:
у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" - по Броварському проспекту, Дніпровському узвозу, Алеї Героїв Крут, вулиці Івана Мазепи;
у зворотному напрямку – з об’їздом ділянки між станціями "Дарниця" та "Чернігівська" через вулицю Андрія Малишка.
Схема тимчасового автобусного маршруту від "Лісової" до "Арсенальної" (інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА)
Крім того, буде збільшено кількість трамваїв маршрутів № 8 і № 27 та автобусів № 118.
З 7 квітня станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.
Раніше РБК-Україна писало, що у Київському метрополітені на станціях "Вокзальна", "Либідська" та "Дорогожичі" розміщено нові інформаційні наліпки на ескалаторах. Вони нагадують пасажирам про правила безпеки: не бігати, триматися за поручень, не сидіти на східцях, не притулятися до нерухомих частин та піднімати багаж під час входу та виходу. Ці заходи спрямовані на зменшення кількості інцидентів та підвищення безпеки користування ескалаторами.
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