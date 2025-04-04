У Києві на вихідних закриють 6 станцій метро: що відбувається

У Києві 5 і 6 квітня закриють частину червоної гілки метро. Між станціями метро "Лісова" та "Арсенальна" курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Чому закриють частину червоної гілки метро

У суботу та неділю, 5 і 6 квітня, в Києві тимчасово закриють наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра". Причина - демонтаж балок прогонових будов Дарницького шляхопроводу.

У зв’язку з роботами поїзди метрополітену курсуватимуть лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" за графіком вихідного дня. Решта станцій метро та пересадкові вузли працюватимуть без змін.



5 і 6 квітня рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" зупинять (інфографіка: Київський метрополітен)

Як дістатися з лівого на правий берег Києва

Для забезпечення перевезень пасажирів КП "Київпастранс" запускає тимчасовий автобусний маршрут № 1М. Він курсуватиме з інтервалом до 10 хвилин:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" - по Броварському проспекту, Дніпровському узвозу, Алеї Героїв Крут, вулиці Івана Мазепи;

у зворотному напрямку – з об’їздом ділянки між станціями "Дарниця" та "Чернігівська" через вулицю Андрія Малишка.



Схема тимчасового автобусного маршруту від "Лісової" до "Арсенальної" (інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА)

Крім того, буде збільшено кількість трамваїв маршрутів № 8 і № 27 та автобусів № 118.

З 7 квітня станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.