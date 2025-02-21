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У Києві збивають російські безпілотники, було чути вибухи

Ілюстративне фото: у Києві працює ППО через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 21 лютого триває робота сил та засобів протиповітряної оборони через російську атаку із застосуванням ударних безпілотників. Декілька ворожих цілей були зафіксовані над столицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

В адміністрації поінформували про бойову роботу захисників неба столиці близько пів на першу годину ночі.

"Небезпека ударних БпЛА залишається. У столиці працюють сили ППО", - йдеться в заяві КМВА в Telegram-каналі.

Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. А також просили дотримуватися усіх правил безпеки.

Зазначимо, що в столичних пабліках писали про вибухи, які було чути в районі столиці під час дронової атаки.

Додамо, у Повітряних силах о 00:14 заявляли, що декілька ударних БПЛА противника були помічені в межах столиці. А перед тим фіксувався рух російських безпілотників у бік Києва через Бровари.

"Шахедний" удар та робота ППО у Києві

Раніше повідомлялося, що близько десятої години вечора напередодні столична влада інформувала про роботу систем протиповітряної оборони у Києві. Причиною є ворожа атака із застосуванням дронів-камікадзе. 

Мер заявляв, що на місто заходять кілька БПЛА противника. У Києві також було чути вибухи на тлі дронової атаки.

Про роботу ППО в Київській області через "Шахеди" повідомляли також у КОВА. 

Додамо, що у четвер ввечері Повітряні сили фіксували запуск російськими окупантами кількох груп ударних безпілотників у бік України для чергової повітряної атаки. У багатьох областях була оголошена повітряна тривога через "Шахеди".

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КиївППОВибухиАтака дронів