В Киеве сбивают российские беспилотники, были слышны взрывы

В администрации проинформировали о боевой работе защитников неба столицы около половины первого часа ночи.

"Опасность ударных БпЛА остается. В столице работают силы ПВО", - говорится в заявлении КГВА в Telegram-канале.

Жителей Киева призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. А также просили соблюдать все правила безопасности.

Отметим, что в столичных пабликах писали о взрывах, которые были слышны в районе столицы во время дроновой атаки.

Добавим, в Воздушных силах в 00:14 заявляли, что несколько ударных БПЛА противника были замечены в пределах столицы. А перед тем фиксировалось движение российских беспилотников в сторону Киева через Бровары.

"Шахедный" удар и работа ПВО в Киеве

Ранее сообщалось, что около десяти часов вечера накануне столичные власти информировали о работе систем противовоздушной обороны в Киеве. Причиной является вражеская атака с применением дронов-камикадзе.

Мэр заявлял, что в город заходят несколько БПЛА противника. В Киеве также были слышны взрывы на фоне дроновой атаки.

О работе ПВО в Киевской области через "Шахеды" сообщали также в КОВА.

Добавим, в четверг вечером Воздушные силы фиксировали запуск российскими оккупантами нескольких групп ударных беспилотников в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Во многих областях была объявлена ​​воздушная тревога из-за "Шахедов".