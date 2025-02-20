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В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Київ, Четвер 20 лютого 2025 21:55
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В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів" Фото: Україною шириться повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу. Цього разу українців попереджають про атаку ворожих дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, карту повітряної тривоги та заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Ткаченко наголосив, що ворог знову атакує столицю дронами та закликав киян залишатись в безпечних місцях.

Станом на 21:53 карта повітряних тривог виглядає так: В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку &quot;Шахедів&quot;

Водночас військові повітряних сил України повідомили, що ворожі дрони пройшли повз Бровари курсом на Київ.

Зауважимо, що зранку, 20 лютого, в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Однак тоді таке попередження лунало на тлі ракетної небезпеки.

За даними військових, існувала загроза застосування крилатих ракет і швидкісні цілі були зафіксовані у повітряному просторі країни.

Крім того, вночі практично в половині країни було оголошено тривогу. Приблизно о 00:31 серію звуків вибухів було чути у Харкові.

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Повітряні сили України Повітряна тривога
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