В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу. Цього разу українців попереджають про атаку ворожих дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, карту повітряної тривоги та заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Водночас військові повітряних сил України повідомили, що ворожі дрони пройшли повз Бровари курсом на Київ.

Станом на 21:53 карта повітряних тривог виглядає так:

Ткаченко наголосив, що ворог знову атакує столицю дронами та закликав киян залишатись в безпечних місцях.

Зауважимо, що зранку, 20 лютого, в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Однак тоді таке попередження лунало на тлі ракетної небезпеки.

За даними військових, існувала загроза застосування крилатих ракет і швидкісні цілі були зафіксовані у повітряному просторі країни.

Крім того, вночі практично в половині країни було оголошено тривогу. Приблизно о 00:31 серію звуків вибухів було чути у Харкові.

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