У Києві збільшили тривалість відключень світла: оприлюднено нові графіки

Обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Ворог застосовував для ударів безпілотники і ракети різних типів. Метою РФ були об'єкти енергетичної інфраструктури.

В результаті обстрілів у ряді областей України були введені аварійні відключення світла, а в Києві двічі вводили екстрені відключення. Але найбільше постраждав Кременчук - місто залишилося без світла.

Крім цього, в "Укрзалізниці" повідомили, що через пошкодження енергооб'єктів деякі поїзди продовжили рух із затримками.

