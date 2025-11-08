RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Киеве увеличили продолжительность отключений света: обнародованы новые графики

Фото: в Киеве обновили графики отключений света (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве из-за ночной атаки РФ были введены экстренные отключения света, после чего столица вернулась к графикам. Однако сейчас продолжительность отключений снова увеличили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании проинформировали, что Киев возвращается к графикам отключений света. Отныне электроэнергию 8 ноября будут отключать так:

  • 1.1 очередь - света не будет с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 21:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 07:30 до 13:00 и с 17:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 07:30 до 13:00 и с 18:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 10:00 до 17:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 12:30 до 18:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 12:30 до 18:30 и с 21:00 до 24:00.
 

В ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своих соцсетях.

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Враг применял для ударов беспилотники и ракеты различных типов. Целью РФ были объекты энергетической инфраструктуры.

В результате обстрелов в ряде областей Украины были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды вводили экстренные отключения. Но больше всего пострадал Кременчуг - город остался без света.

Кроме этого, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за повреждения энергообъектов некоторые поезда продолжили движение с задержками.

Подробно обо всех подробностях ночной массовой ночной атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевГрафики отключения светаОтключения света