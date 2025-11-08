В Киеве увеличили продолжительность отключений света: обнародованы новые графики

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Враг применял для ударов беспилотники и ракеты различных типов. Целью РФ были объекты энергетической инфраструктуры.

В результате обстрелов в ряде областей Украины были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды вводили экстренные отключения. Но больше всего пострадал Кременчуг - город остался без света.

Кроме этого, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за повреждения энергообъектов некоторые поезда продолжили движение с задержками.

