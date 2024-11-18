У Києві завтра змінять один з тролейбусних маршрутів: у чому причина

Також нагадаємо, що ще наприкінці жовтня стало відомо про те, що майже до кінця листопада у столиці рух Броварським проспектом у напрямку Броварів буде частково обмежений. На цій ділянці КК "Київавтодор" проводить ремонт шляхопроводу.

Обмеження руху почалося у суботу 26 жовтня. Повідомлялося, що воно триватиме до 26 листопада.

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