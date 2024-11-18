В Киеве завтра сменят один из троллейбусных маршрутов: в чем причина

Также напомним, что еще в конце октября стало известно о том, что почти до конца ноября в столице движение по Броварскому проспекту в направлении Броваров будет частично ограничено. На этом участке УК "Киевавтодор" производит ремонт путепровода.

Ограничение движения началось в субботу 26 октября. Сообщалось, что оно продлится до 26 ноября.

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