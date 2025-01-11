У Києві завтра зіпсується погода: жителів попередили про небезпеку

Погода у Києві у неділю, 12 січня, погіршиться. Жителів столиці попередили про небезпеку на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, завтра у Києві хмарно. Вночі істотних опадів не очікується, але вдень буде невеликий мокрий сніг.
Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря у Києві вночі -2 -4 градуси, а вдень близько нуля градусів.
На дорогах у Києві завтра ожеледиця, тому синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попереджають синоптики.
У КМДА радять водіям у разі ожеледиці дотримуватися наступних порад:
Пішоходів під час ожеледиці закликають бути особливо обережними на проїжджій частині - переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
В Україну з 11 січня прийшло незначне похолодання та опади. Очікується, що на наступного тижня температура опуститься ще нижче.
За прогнозами синоптиків, 12 та 13 січня у західних, східних, південно-східних та північних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Це призведе до ожеледиці на дорогах.
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