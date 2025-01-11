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У Києві завтра зіпсується погода: жителів попередили про небезпеку

Фото: киян попередили про погіршення погоди 12 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві у неділю, 12 січня, погіршиться. Жителів столиці попередили про небезпеку на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, завтра у Києві хмарно. Вночі істотних опадів не очікується, але вдень буде невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря у Києві вночі -2 -4 градуси, а вдень близько нуля градусів.

На дорогах у Києві завтра ожеледиця, тому синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попереджають синоптики.

Поради киянам

У КМДА радять водіям у разі ожеледиці дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Пішоходів під час ожеледиці закликають бути особливо обережними на проїжджій частині - переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

 

Погода в Україні

В Україну з 11 січня прийшло незначне похолодання та опади. Очікується, що на наступного тижня температура опуститься ще нижче.

За прогнозами синоптиків, 12 та 13 січня у західних, східних, південно-східних та північних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Це призведе до ожеледиці на дорогах.

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