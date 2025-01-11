У Києві завтра зіпсується погода: жителів попередили про небезпеку

Погода в Україні

В Україну з 11 січня прийшло незначне похолодання та опади. Очікується, що на наступного тижня температура опуститься ще нижче.

За прогнозами синоптиків, 12 та 13 січня у західних, східних, південно-східних та північних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Це призведе до ожеледиці на дорогах.

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