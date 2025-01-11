Похолодання набирає обертів. Синоптики дали прогноз в Україні на завтра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в неділю у південній частині до 6° тепла.

12 січня у західних, східних, південно-східних та північних областях, 13 січня в Україні, крім півдня, невеликий сніг та мокрий сніг.

Похолодання в Україні: прогноз на найближчі дні

Тепла погода в Україні почала поступово відходити з вечора 10 січня. Мешканці деяких регіонів відчулии зниження температури вже вночі, що минула.

У вівторок-середу,14-15 січня, в Україні буде більш відчутна прохолодна погода, адже на територію країни буде впливати поле підвищеного тиску. У деяких областях вночі буде більше прояснень, тому буде більший мороз.

Крім того, зокрема, 14 січня, погода очікується здебільшого без опадів. Лише у північних областях - ймовірний невеликий сніг.

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