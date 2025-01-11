В Киеве завтра испортится погода: жителей предупредили об опасности

Погода в Киеве в воскресенье, 12 января, ухудшится. Жителей столицы предупредили об опасности на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, завтра в Киеве будет облачно. Ночью существенных осадков не ожидается, но днем будет небольшой мокрый снег.
Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью -2 -4 градуса, а днем около нуля градусов.
На дорогах в Киеве завтра гололедица, поэтому синоптики установили первый (желтый) уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают синоптики.
В КГГА советуют водителям в случае гололеда придерживаться следующих советов:
Пешеходов во время гололеда призывают быть особенно осторожными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
В Украину с 11 января пришло незначительное похолодание и осадки. Ожидается, что на следующей неделе температура опустится еще ниже.
По прогнозам синоптиков, 12 и 13 января в западных, восточных, юго-восточных и северных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. Это приведет к гололеду на дорогах.
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