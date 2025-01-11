В Киеве завтра испортится погода: жителей предупредили об опасности

По прогнозам синоптиков, завтра в Киеве будет облачно. Ночью существенных осадков не ожидается, но днем будет небольшой мокрый снег.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью -2 -4 градуса, а днем около нуля градусов.

На дорогах в Киеве завтра гололедица, поэтому синоптики установили первый (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают синоптики.

Советы киевлянам

В КГГА советуют водителям в случае гололеда придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

включать габаритные огни или противотуманные фонари.

Пешеходов во время гололеда призывают быть особенно осторожными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.