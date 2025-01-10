Тепло закінчується. До України йде похолодання зі снігом: де погода погіршиться вже завтра

Тепла погода в Україні поступово відходить. Мешканці деяких регіонів можуть відчути зниження температури вже найближчої ночі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок .

Погода в Україні завтра та на початку наступного тижня

"Тепла погода, можна сказати, на цьому тижні вже завершується... Поступово відходить... Адже вже найближчої ночі ми відчуємо зниження температури повітря у більшості областей", - розповіла експерт.

Вона пояснила, що синоптична ситуація, яка склалась в Україні на початку року, залежить, зокрема, від атмосферних фронтів.

"Така синоптична ситуація спричинена тим, що циклон, який впливав на нас теплом, буде впливати тепер холодом. Оскільки в ньому активізувались холодні фронти. І він якраз переміщується територією України, смугою опадів, із заходу на схід", - повідомила Кривобок.

Виходячи з цього вже завтра, в суботу (11 січня) у західних областях країни може бути невеликий сніг.

Вночі помірний дощ і мокрий сніг прогнозують місцями у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Вдень - без істотних опадів.

"Решта території - вночі без опадів. Проте вже у денні години очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Тому що там температура повітря буде вище нуля градусів", - розповіла синоптик.

Якщо говорити про температурні показники, то зниження температури українцям прогнозують вже цієї ночі.

У західних областях завтра впродовж доби буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. У Карпатах - від 3 до 8 градусів морозу.

"У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях - температура вночі та вдень від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла. Решта території - залишається ще вище нуля градусів. Досить тепло. Вночі від 1 до 6 градусів вище нуля. Вдень від 5 до 10 градусів за Цельсієм (це, переважно, південь, південний схід)", - поділилась представниця УкрГМЦ.

У зв'язку із проходженням атмосферних фронтів, і в неділю (12 січня), і у понеділок (13 січня) по всій території країни (крім півдня) очікується невеликий сніг (або ж мокрий сніг).

"Через те, що температура повітря знижуватиметься, в деяких областях будуть опади у вигляді мокрого снігу. Тому на дорогах країни буде утворюватись ожеледиця (крім півдня та південного сходу)", - додала Кривобок.

"У неділю південна частина залишається теплою. Там буде до 6 градусів тепла... Надалі значення температури вночі 1-6 морозу, а вдень - від 2 морозу до 3 тепла", - уточнила синоптик.

У вівторок-середу (14-15 січня) в Україні "буде більш відчутна прохолодна погода".

"Адже на територію країни буде впливати поле підвищеного тиску. У деяких областях вночі буде більше прояснень, тому буде більший мороз", - пояснила експерт.

Вона повідомила, що 14 січня погода очікується здебільшого без опадів. Лише у північних областях - ймовірний невеликий сніг.

"Температура вночі - 3-8 градусів морозу. Вдень - від 0 до 5 градусів морозу. У Карпатах буде холодніше. Вночі 10-15 градусів нижче нуля, а вдень - від 4 до 9 градусів морозу", - розповіла спеціаліст.

15 січня, за її словами, в Україні ймовірний невеликий мокрий сніг. Вдень - із дощем. Хоча на півдні країни - без опадів.

"Мороз трішки послабшає, адже буде більше хмарності. Температура вночі буде від 0 до 5 градусів морозу. Вдень - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла", - додала Кривобок.

Вона зауважила також, що у цей період: