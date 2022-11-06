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У Києві завтра вранці розпочнуться екстрені відключення світла

Фото: у Києві завтра вранці розпочнуться екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 7 листопада, у Києві застосують екстрені відключення світла. Графіки не діятимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"На 7 листопада прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більше, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень. Тому 7 листопада НЕК "Укренерго" надала розпорядження застосувати екстрені відключення світла", - заявляють у КМДА.

За даними відомства, екстрені відключення світла у столиці розпочнуться вже з 7:00. Це необхідно для того, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, крім Києва, світло завтра, 7 листопада, відключатимуть у семи областях України.

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КМДАКиїввимкнення світлаЕлектроенергія