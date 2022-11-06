У Києві завтра вранці розпочнуться екстрені відключення світла

У понеділок, 7 листопада, у Києві застосують екстрені відключення світла. Графіки не діятимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
"На 7 листопада прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більше, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень. Тому 7 листопада НЕК "Укренерго" надала розпорядження застосувати екстрені відключення світла", - заявляють у КМДА.
За даними відомства, екстрені відключення світла у столиці розпочнуться вже з 7:00. Це необхідно для того, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, крім Києва, світло завтра, 7 листопада, відключатимуть у семи областях України.
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