У Києві завтра вранці розпочнуться екстрені відключення світла

У понеділок, 7 листопада, у Києві застосують екстрені відключення світла. Графіки не діятимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"На 7 листопада прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більше, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень. Тому 7 листопада НЕК "Укренерго" надала розпорядження застосувати екстрені відключення світла", - заявляють у КМДА.

За даними відомства, екстрені відключення світла у столиці розпочнуться вже з 7:00. Це необхідно для того, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.