В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света

В понедельник, 7 ноября, в Киеве применят экстренные отключения света. Графики действовать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"На 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений. Поэтому 7 ноября НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение применить экстренные отключения света", - заявляют в КГГА.

По данным ведомства, экстренные отключения света в столице начнутся уже с 7:00. Это необходимо для того, чтобы избежать дефицита в энергосистеме и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.