Київ та ще сім областей. Стало відомо, де завтра вимикатимуть світло

Фото: названо регіони, де завтра будуть віялові відключення (GettyImages)

У понеділок, 7 листопада, у Києві та ще семи областях України будуть планові відключення електроенергії. Відповідні розпорядження вже отримали регіональні оператори розподільчих мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".