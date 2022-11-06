Київ та ще сім областей. Стало відомо, де завтра вимикатимуть світло
У понеділок, 7 листопада, у Києві та ще семи областях України будуть планові відключення електроенергії. Відповідні розпорядження вже отримали регіональні оператори розподільчих мереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Де будуть вмикати світло завтра:
- Київ;
- Київська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Житомирська;
- Сумська;
- Харківська;
- Полтавська області.
Коли почнуться відключення
Як повідомили в "Укренерго", планові відключення світла розпочнуться о 6:00 і будуть тривати до кінця доби.
"Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури", - зазначили в компанії.
Графіки можна знайти на сайтах обленерго:
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