В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть нюанс
В понедельник, 20 февраля, в Киеве не планируют возобновлять применение отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
"Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии в столице. Это позволяет не выключать свет в Киеве", - отмечают в ведомстве.
При этом в КГВА предупредили, что в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в отдельных энергоузлах возможны отключения света согласно графику.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области из-за обстрела россиян были повреждены электросети.
Также мы писали, что, по словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина ведет переговоры об увеличении импорта электроэнергии из стран Евросоюза.
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