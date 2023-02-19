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В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть нюанс

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Киев, Воскресенье 19 февраля 2023 19:49
В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть нюанс Фото: в Киеве завтра не будут выключать свет, но есть нюанс (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 20 февраля, в Киеве не планируют возобновлять применение отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии в столице. Это позволяет не выключать свет в Киеве", - отмечают в ведомстве.

При этом в КГВА предупредили, что в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в отдельных энергоузлах возможны отключения света согласно графику.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области из-за обстрела россиян были повреждены электросети.

Также мы писали, что, по словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина ведет переговоры об увеличении импорта электроэнергии из стран Евросоюза.

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Киев Укрэнерго вимкнення світла Электроэнергия
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