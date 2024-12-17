У Києві завтра діятиме пів черги відключень світла: ДТЕК показала графіки
У Києві завтра, 18 грудня, діятимуть графіки відключень світла. Планується відключати пів черги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Згідно з інформацією ДТЕК, відключати світло планують таким чином:
- 1.1 черга - світло буде весь день;
- 1.2 черга - світло буде весь день;
- 2.1 черга - світло відключать з 16:30 до 20:00;
- 2.2 черга - світло відключать з 13:00 до 16:30;
- 3.1 черга - світло буде весь день;
- 3.2 черга - світло вимкнуть з 07:00 до 09:30;
- 4.1 черга - світло буде весь день;
- 4.2 черга - світло відключать з 09:30 до 13:00;
- 5.1 черга - світло буде весь день;
- 5.2 черга - світло буде весь день;
- 6.1 черга - світло буде весь день;
- 6.2 черга - світло буде весь день.
У ДТЕК також нагадали, що оновлену чергу відключень можна перевірити на сайті компанії або в чат-боті.
Оновлено 20:40
Згідно з оновленою інформацією "Укренерго", побутовим споживачам завтра, 18 грудня, не відключатимуть світло.
Вимкнення світла в Україні
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, вперше за довгий час енергетики не застосовували графіки відключення світла в Україні.
Але завтра, 18 грудня, графіки відключень світла повернуть. Обмеження будуть незначними.
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