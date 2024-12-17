У Києві завтра діятиме пів черги відключень світла: ДТЕК показала графіки

Ілюстративне фото: у Києві завтра відключатимуть світло за графіками (Getty Images)

У Києві завтра, 18 грудня, діятимуть графіки відключень світла. Планується відключати пів черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Згідно з інформацією ДТЕК, відключати світло планують таким чином: 1.1 черга - світло буде весь день;

1.2 черга - світло буде весь день;

2.1 черга - світло відключать з 16:30 до 20:00;

2.2 черга - світло відключать з 13:00 до 16:30;

3.1 черга - світло буде весь день;

3.2 черга - світло вимкнуть з 07:00 до 09:30;

4.1 черга - світло буде весь день;

4.2 черга - світло відключать з 09:30 до 13:00;

5.1 черга - світло буде весь день;

5.2 черга - світло буде весь день;

6.1 черга - світло буде весь день;

6.2 черга - світло буде весь день. У ДТЕК також нагадали, що оновлену чергу відключень можна перевірити на сайті компанії або в чат-боті. Оновлено 20:40 Згідно з оновленою інформацією "Укренерго", побутовим споживачам завтра, 18 грудня, не відключатимуть світло.