В Киеве завтра будет действовать полочереди отключений света: ДТЭК показала графики

Иллюстративное фото: в Киеве завтра будут отключать свет по графикам (Getty Images)

В Киеве завтра, 18 декабря, будут действовать графики отключений света. Планируется отключать полочереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Согласно информации ДТЭК, отключать свет планируют следующим образом: 1.1 очередь - свет будет весь день;

1.2 очередь - свет будет весь день;

2.1 очередь - свет отключат с 16:30 до 20:00;

2.2 очередь - свет отключат с 13:00 до 16:30;

3.1 очередь - свет будет весь день;

3.2 очередь - свет отключат с 07:00 до 09:30;

4.1 очередь - свет будет весь день;

4.2 очередь - свет отключат с 09:30 до 13:00;

5.1 очередь - свет будет весь день;

5.2 очередь - свет будет весь день;

6.1 очередь - свет будет весь день;

6.2 очередь - свет будет весь день. В ДТЭК также напомнили, что обновленную очередь отключений можно проверить на сайте компании или в чат-боте. Обновлено 20:40 Согласно обновленной информации "Укрэнерго", бытовым потребителям завтра, 18 декабря, не будут отключать свет.