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В Киеве завтра будет действовать полочереди отключений света: ДТЭК показала графики

Киев, Вторник 17 декабря 2024 20:33
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В Киеве завтра будет действовать полочереди отключений света: ДТЭК показала графики Иллюстративное фото: в Киеве завтра будут отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 18 декабря, будут действовать графики отключений света. Планируется отключать полочереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Согласно информации ДТЭК, отключать свет планируют следующим образом:

  • 1.1 очередь - свет будет весь день;
  • 1.2 очередь - свет будет весь день;
  • 2.1 очередь - свет отключат с 16:30 до 20:00;
  • 2.2 очередь - свет отключат с 13:00 до 16:30;
  • 3.1 очередь - свет будет весь день;
  • 3.2 очередь - свет отключат с 07:00 до 09:30;
  • 4.1 очередь - свет будет весь день;
  • 4.2 очередь - свет отключат с 09:30 до 13:00;
  • 5.1 очередь - свет будет весь день;
  • 5.2 очередь - свет будет весь день;
  • 6.1 очередь - свет будет весь день;
  • 6.2 очередь - свет будет весь день.

В ДТЭК также напомнили, что обновленную очередь отключений можно проверить на сайте компании или в чат-боте.

Обновлено 20:40

Согласно обновленной информации "Укрэнерго", бытовым потребителям завтра, 18 декабря, не будут отключать свет.

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 17 декабря, впервые за долгое время энергетики не применяли графики отключения света в Украине.

Но завтра, 18 декабря, графики отключений света вернут. Ограничения будут незначительными.

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ДТЭК Графики отключения света Отключение света
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