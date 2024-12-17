В Киеве завтра будет действовать полочереди отключений света: ДТЭК показала графики
В Киеве завтра, 18 декабря, будут действовать графики отключений света. Планируется отключать полочереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Согласно информации ДТЭК, отключать свет планируют следующим образом:
- 1.1 очередь - свет будет весь день;
- 1.2 очередь - свет будет весь день;
- 2.1 очередь - свет отключат с 16:30 до 20:00;
- 2.2 очередь - свет отключат с 13:00 до 16:30;
- 3.1 очередь - свет будет весь день;
- 3.2 очередь - свет отключат с 07:00 до 09:30;
- 4.1 очередь - свет будет весь день;
- 4.2 очередь - свет отключат с 09:30 до 13:00;
- 5.1 очередь - свет будет весь день;
- 5.2 очередь - свет будет весь день;
- 6.1 очередь - свет будет весь день;
- 6.2 очередь - свет будет весь день.
В ДТЭК также напомнили, что обновленную очередь отключений можно проверить на сайте компании или в чат-боте.
Обновлено 20:40
Согласно обновленной информации "Укрэнерго", бытовым потребителям завтра, 18 декабря, не будут отключать свет.
Отключения света в Украине
Напомним, сегодня, 17 декабря, впервые за долгое время энергетики не применяли графики отключения света в Украине.
Но завтра, 18 декабря, графики отключений света вернут. Ограничения будут незначительными.
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