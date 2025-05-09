У Києві завтра частково закриють центральну станцію метро: що варто знати

Як зазначили представники підземки, тимчасові зміни пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів на державному рівні.

Обмеження триватимуть з 05:38 до 12:00. Однак пересадковий вузол "Майдан Незалежності"-"Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

У випадку оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.

"Просимо пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути. Крім того, протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста", - сказано у повідомленні.