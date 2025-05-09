В Киеве завтра частично закроют центральную станцию метро: что стоит знать

Как отметили представители подземки, временные изменения связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне.

Ограничения продлятся с 05:38 до 12:00. Однако пересадочный узел "Майдан Независимости"-"Крещатик" будет работать в обычном режиме.

В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия.

"Просим пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты. Кроме того, в течение дня возможны временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города", - говорится в сообщении.