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В Киеве завтра частично закроют центральную станцию метро: что стоит знать

Иллюстративное фото: в Киеве 10 мая закроют центральную станцию метро (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в субботу, 10 мая, станция метро "Майдан Независимости" временно не будет работать на вход и выход для пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Как отметили представители подземки, временные изменения связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне.

Ограничения продлятся с 05:38 до 12:00. Однако пересадочный узел "Майдан Независимости"-"Крещатик" будет работать в обычном режиме.

В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия.

"Просим пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты. Кроме того, в течение дня возможны временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города", - говорится в сообщении.

Съезд высокопоставленных чиновников в Украину

Стоит напомнить, что Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая в противовес параду российского диктатора Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский планирует принять 9 мая лидеров так называемой "коалиции решительных", чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

Место встречи пока не разглашается, но, по данным двух европейских дипломатов, рассматривается визит в Украину нового канцлера Германии Фридриха Мерца

Также мы писали, что в Киеве 10 мая временно ограничат движение на нескольких центральных улицах из-за пребывания иностранных делегаций и проведения торжественных мероприятий.

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Площадь НезависимостиКиев