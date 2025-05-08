Центр Києва перекриють через іноземні делегації: коли і де

У Києві 10 травня тимчасово обмежать рух на кількох центральних вулицях через перебування іноземних делегацій та проведення урочистих заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"В суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - повідомили в КМВА.

За даними адміністрації, конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.

"Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня", - додали в адміністрації.