У Києві завтра частково закриють центральну станцію метро: що варто знати
У Києві у суботу, 10 травня, станція метро "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену".
Як зазначили представники підземки, тимчасові зміни пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів на державному рівні.
Обмеження триватимуть з 05:38 до 12:00. Однак пересадковий вузол "Майдан Незалежності"-"Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.
У випадку оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.
"Просимо пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути. Крім того, протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста", - сказано у повідомленні.
З'їзд високопосадовців в Україну
Варто нагадати, що Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня на противагу параду російського диктатора Володимира Путіна.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський планує прийняти 9 травня лідерів так званої "коаліції рішучих", щоб обговорити гарантії безпеки для України після можливої угоди про припинення вогню з Росією.
Місце зустрічі наразі не розголошується, але, за даними двох європейських дипломатів, розглядається візит до України нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца
Також ми писали, що у Києві 10 травня тимчасово обмежать рух на кількох центральних вулицях через перебування іноземних делегацій та проведення урочистих заходів.
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