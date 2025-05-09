В Киеве завтра частично закроют центральную станцию метро: что стоит знать
В Киеве в субботу, 10 мая, станция метро "Майдан Независимости" временно не будет работать на вход и выход для пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
Как отметили представители подземки, временные изменения связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне.
Ограничения продлятся с 05:38 до 12:00. Однако пересадочный узел "Майдан Независимости"-"Крещатик" будет работать в обычном режиме.
В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия.
"Просим пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты. Кроме того, в течение дня возможны временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города", - говорится в сообщении.
Съезд высокопоставленных чиновников в Украину
Стоит напомнить, что Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая в противовес параду российского диктатора Владимира Путина.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский планирует принять 9 мая лидеров так называемой "коалиции решительных", чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.
Место встречи пока не разглашается, но, по данным двух европейских дипломатов, рассматривается визит в Украину нового канцлера Германии Фридриха Мерца
Также мы писали, что в Киеве 10 мая временно ограничат движение на нескольких центральных улицах из-за пребывания иностранных делегаций и проведения торжественных мероприятий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.