У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового ракетного удару

Як розповіли у відомстві, станом на 19:00 відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. Із них було госпіталізовано 2 особи. Ще 25 людей отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС.

"Вивезено понад 580 куб. м будівельних конструкцій. На місці обстрілів працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки", - сказано у повідомленні.\

Ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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