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В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после утреннего ракетного удара

Фото: В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после утреннего ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Киеве после ракетного удара утром понедельника, 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как рассказали в ведомстве, по состоянию на 19:00 известно о 10 пострадавших , в том числе 16-летней девочке. Из них были госпитализированы 2 человека. Еще 25 человек получили психологическую помощь от психологов ГСЧС.

"Вывезено более 580 куб. м строительных конструкций. На месте обстрелов работали 86 спасателей, а также 16 единиц техники", - говорится в сообщении.\

Ракетный удар по Киеву

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Обломки ракет рухнули в нескольких районах столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Первоначально было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. Известно, что у пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.

Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Подробнее о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

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Ракетный ударКиевВойна России против УкраиныГСЧС