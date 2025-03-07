У Києві затвердили 18 спортивних маршрутів: які локації до них потрапили

Про які спортивні маршрути в Києві йдеться

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова розповіла, що з метою популяризації здорового способу життя міський голова затвердив (відповідним розпорядженням) перелік і схеми розміщення в Києві 18 спортивних маршрутів.

"Спортивні маршрути нададуть змогу організовувати заняття та тренування для любителів бігу та скандинавської ходьби. Адже в Києві проводять велику кількість бігових заходів, і наявність постійних спортивних маршрутів допоможе бігунам урізноманітнити тренування, а також сприятиме залученню більшої кількості киян до фізичної активності", - вважає представниця КМДА.

Уточнюється, що Департаменту молоді та спорту було доручено затвердити зразки вказівників спортивних маршрутів. Тим часом комунальне підприємство "Спортивний комплекс" повинне подбати про їхнє облаштування (із дотриманням правил благоустрою міста Києва).

В цілому перелік затверджених спортивних маршрутів Києва є таким:

Голосіївські гірки;

Голосіївський трейл;

ВДНГ;

Вітряні гори;

Оболонь Run.

Парк "Муромець";

Труханів острів;

Труханів трейл;

Володимирська гірка - Паркова алея;

Ботанічний сад;

Русанівська набережна;

Райдужне озеро;

Паркове коло;

Стежка здоров'я;

Парк Партизанської слави;

Озеро Тельбін;

Історичний центр;

Хрещатик - Паркова дорога.

Директор Департаменту молоді та спорту Юлія Хан зауважила, що "розбудова та розвиток такого спортивного дозвілля сприятиме зниженню рівня захворюваності киян і гостей столиці, поліпшенню їхнього фізичного здоров'я та загалом самопочуття".

"А ще, безумовно, сприятиме створенню позитивного іміджу нашого міста - як спортивної столиці європейського рівня", - наголосила вона.

Повідомляється також, що спортивні маршрути в Києві планують оцифрувати.