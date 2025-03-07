В Киеве утвердили 18 спортивных маршрутов: какие локации в них попали

В Киеве утвердили перечень и схемы размещения 18 спортивных маршрутов. Вскоре их планируют промаркировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова рассказала, что с целью популяризации здорового образа жизни городской глава утвердил (соответствующим распоряжением) перечень и схемы размещения в Киеве 18 спортивных маршрутов.
"Спортивные маршруты позволят организовывать занятия и тренировки для любителей бега и скандинавской ходьбы. Ведь в Киеве проводят большое количество беговых мероприятий, и наличие постоянных спортивных маршрутов поможет бегунам разнообразить тренировки, а также будет способствовать привлечению большего количества киевлян к физической активности", - считает представительница КГГА.
Уточняется, что Департаменту молодежи и спорта было поручено утвердить образцы указателей спортивных маршрутов. Между тем коммунальное предприятие "Спортивний комплекс" должно позаботиться об их обустройстве (с соблюдением правил благоустройства города Киева).
В целом перечень утвержденных спортивных маршрутов Киева является следующим:
Директор Департамента молодежи и спорта Юлия Хан отметила, что "развитие такого спортивного досуга будет способствовать снижению уровня заболеваемости киевлян и гостей столицы, улучшению их физического здоровья и в целом самочувствия".
"А еще, безусловно, будет способствовать созданию положительного имиджа нашего города - как спортивной столицы европейского уровня", - подчеркнула она.
Сообщается также, что спортивные маршруты в Киеве планируют оцифровать.
Напомним, ранее в Киеве обсудили ключевые вызовы и перспективы развития спорта в Украине.
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