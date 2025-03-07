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В Киеве утвердили 18 спортивных маршрутов: какие локации в них попали

В Киеве утвердили и вскоре промаркируют 18 спортивных маршрутов (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве утвердили перечень и схемы размещения 18 спортивных маршрутов. Вскоре их планируют промаркировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

О каких спортивных маршрутах в Киеве идет речь

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова рассказала, что с целью популяризации здорового образа жизни городской глава утвердил (соответствующим распоряжением) перечень и схемы размещения в Киеве 18 спортивных маршрутов.

"Спортивные маршруты позволят организовывать занятия и тренировки для любителей бега и скандинавской ходьбы. Ведь в Киеве проводят большое количество беговых мероприятий, и наличие постоянных спортивных маршрутов поможет бегунам разнообразить тренировки, а также будет способствовать привлечению большего количества киевлян к физической активности", - считает представительница КГГА.

Уточняется, что Департаменту молодежи и спорта было поручено утвердить образцы указателей спортивных маршрутов. Между тем коммунальное предприятие "Спортивний комплекс" должно позаботиться об их обустройстве (с соблюдением правил благоустройства города Киева).

В целом перечень утвержденных спортивных маршрутов Киева является следующим:

  • Голосеевские горки;
  • Голосеевский трейл;
  • ВДНХ;
  • Ветряные горы;
  • Оболонь Run.
  • Парк "Муромец";
  • Труханов остров;
  • Труханов трейл;
  • Владимирская горка - Парковая аллея;
  • Ботанический сад;
  • Русановская набережная;
  • Радужное озеро;
  • Парковый круг;
  • Тропа здоровья;
  • Парк Партизанской славы;
  • Озеро Тельбин;
  • Исторический центр;
  • Крещатик - Парковая дорога.

Директор Департамента молодежи и спорта Юлия Хан отметила, что "развитие такого спортивного досуга будет способствовать снижению уровня заболеваемости киевлян и гостей столицы, улучшению их физического здоровья и в целом самочувствия".

"А еще, безусловно, будет способствовать созданию положительного имиджа нашего города - как спортивной столицы европейского уровня", - подчеркнула она.

Сообщается также, что спортивные маршруты в Киеве планируют оцифровать.

Напомним, ранее в Киеве обсудили ключевые вызовы и перспективы развития спорта в Украине.

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