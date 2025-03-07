В Киеве утвердили 18 спортивных маршрутов: какие локации в них попали

О каких спортивных маршрутах в Киеве идет речь

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова рассказала, что с целью популяризации здорового образа жизни городской глава утвердил (соответствующим распоряжением) перечень и схемы размещения в Киеве 18 спортивных маршрутов.

"Спортивные маршруты позволят организовывать занятия и тренировки для любителей бега и скандинавской ходьбы. Ведь в Киеве проводят большое количество беговых мероприятий, и наличие постоянных спортивных маршрутов поможет бегунам разнообразить тренировки, а также будет способствовать привлечению большего количества киевлян к физической активности", - считает представительница КГГА.

Уточняется, что Департаменту молодежи и спорта было поручено утвердить образцы указателей спортивных маршрутов. Между тем коммунальное предприятие "Спортивний комплекс" должно позаботиться об их обустройстве (с соблюдением правил благоустройства города Киева).

В целом перечень утвержденных спортивных маршрутов Киева является следующим:

Голосеевские горки;

Голосеевский трейл;

ВДНХ;

Ветряные горы;

Оболонь Run.

Парк "Муромец";

Труханов остров;

Труханов трейл;

Владимирская горка - Парковая аллея;

Ботанический сад;

Русановская набережная;

Радужное озеро;

Парковый круг;

Тропа здоровья;

Парк Партизанской славы;

Озеро Тельбин;

Исторический центр;

Крещатик - Парковая дорога.

Директор Департамента молодежи и спорта Юлия Хан отметила, что "развитие такого спортивного досуга будет способствовать снижению уровня заболеваемости киевлян и гостей столицы, улучшению их физического здоровья и в целом самочувствия".

"А еще, безусловно, будет способствовать созданию положительного имиджа нашего города - как спортивной столицы европейского уровня", - подчеркнула она.

Сообщается также, что спортивные маршруты в Киеве планируют оцифровать.