Ветерани-учасники національної збірної Ігор Нескорених отримали відзнаки від Кличка

Мер Києва Віталій Кличко вручив відзнаки киянам, які брали участь в Іграх Нескорених у складі національної збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Зустрівся з ветеранами-спортсменами, киянами-учасниками національної збірної Ігор Нескорених. Які відбулися у лютому в Канаді. Вручив спортсменам відзнаки від столиці. Ми пишаємося нашими ветеранами-спортсменами. Не всі можуть повернутися після поранення до звичного життя. А вони змогли більше – знайшли себе в спорті. І своїми досягненнями показують приклад мужності та сили волі!", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що з 30 українських медалей 16 вибороли спортсмени-кияни.

"Цього року до Ванкувера та Вістлера вирушили 35 учасників національної збірної - захисники, які отримали поранення під час російсько-української війни з 2014 року. Серед них – 10 киян. Українські спортсмени вибороли 30 медалей (12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових). 16 із них здобули кияни (6 золотих, 6 срібних, 4 бронзові). Вони виступали у змаганнях із сноубордингу, бігових лиж, волейболу, біатлону, баскетболу, плавання, веслування. І кожен зробив свій внесок - Україна посіла 3 місце в медальному заліку", - наголосив Кличко.

Загалом у Іграх Нескорених цього року змагалися 550 спортсменів з 25 країн. Україна брала участь в Іграх вже вп'яте.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що невдовзі можуть частково відкрити рух частиною Південного мосту у столиці.