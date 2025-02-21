У Києві обговорили ключові виклики та перспективи розвитку спорту в Україні: подробиці

У столичному UNIT.City відбулася визначна подія для світу спорту та бізнесу - перший спільний захід Sport&Business Club і WIN WIN CLUB . Він зібрав відомих спортсменів, підприємців, інвесторів та експертів з різних галузей, створивши унікальний майданчик для обміну досвідом і налагодження співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna .

Генеральним партнером заходу стала компанія FAVBET, яка систематично підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток українського спорту та бізнес-спільноти. Співпраця FAVBET зі Sport&Business Club розпочалася у 2023 році і з того часу зосереджена на популяризації спорту та розширенні можливостей для бізнесу.

Учасники заходу обговорювали ключові виклики та перспективи розвитку спорту й бізнесу в Україні, ділилися успішними кейсами та шукали нові формати партнерства. Серед головних тем - інвестиції у спортивні проєкти, залучення молоді до активного способу життя та роль бізнесу у підтримці спортивних ініціатив.

"Поєднання бізнесу та спорту відкриває нові горизонти для обох сфер. У FAVBET ми віримо, що підтримка спортивних проєктів не лише сприяє розвитку індустрії, а й допомагає виховувати майбутніх чемпіонів. Саме тому ми прагнемо бути не просто спонсором, а активним учасником змін у спортивному та бізнес-середовищі України", - зазначили у FAVBET.

СЕО Sport&Business Club Олексій Брага наголосив на значущості подібних заходів: "Спорт і бізнес мають колосальний потенціал для взаємодії, і наша зустріч з WIN WIN CLUB це підтвердила. Бізнес не лише підтримує спорт, а й отримує від нього нові можливості - від посилення бренду до розширення аудиторії. Разом з FAVBET ми створюємо середовище, де формуються партнерства, здатні змінювати правила гри".

Фінальна частина заходу була присвячена нетворкінгу, де учасники активно обмінювалися контактами та обговорювали подальші перспективи співпраці. Спільними зусиллями вдалося зібрати 42 327 грн, які будуть спрямовані на будівництво дитячого будинку "Дитя Світла" для дітей, які втратили батьківську опіку.

FAVBET продовжує підтримувати подібні ініціативи з переконанням, що синергія спорту та бізнесу сприятиме позитивним змінам у суспільстві та відкриватиме нові можливості для майбутніх поколінь.