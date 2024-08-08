Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Киеве двух человек, которые по заданию российской разведки готовили серию поджогов на объектах "Укрзализныци". Злоумышленники планировали атаковать релейные шкафы сигнальных установок на ключевых направлениях железнодорожного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержанные - 22-летний рецидивист и его 17-летний сообщник. Рецидивист, с судимостями за хулиганство и мошенничество, получил предложение от российских спецслужб через мессенджер Telegram в конце июля этого года. Ему предложили сжечь релейный шкаф на грузовой станции "Укрзализныци" в Киеве.

Для выполнения задания он привлек своего знакомого, который помог ему осуществить разведку и приобрести инструменты для взлома защитной панели и легковоспламеняющуюся смесь. Диверсанты взломали дверцу релейного шкафа и подожгли его, зафиксировав процесс на мобильный телефон для дальнейшего отчета перед российским куратором.

После поджога планировалось продолжить атаки на другие объекты железнодорожной инфраструктуры Киева. Однако СБУ предотвратила эти планы и задержала обоих диверсантов на месте.

Во время обысков в их квартирах изъяты мобильные телефоны с доказательствами их деятельности, а также инструменты, использованные для поджога. Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по части 2 статьи 28 и частями 1 и 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Рецидивист находится под стражей, а его сообщнику избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: В Киеве задержаны два диверсанта, которые планировали поджог на объектах "Укрзализныци" (t.me/SBUkr)