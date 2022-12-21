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ДБР затримало двох колаборантів, які працювали в СІЗО - їм загрожує довічне

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Херсон, Середа 21 грудня 2022 01:42
ДБР затримало двох колаборантів, які працювали в СІЗО - їм загрожує довічне Фото: ДБР затримало двох колаборантів, які працювали в херсонському СІЗО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Працівники Державного бюро розслідувань затримали двох працівників Херсонського слідчого ізолятора, які співпрацювали з росіянами. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресцентр ДБР.

Слідство визначило, що двоє підозрюваних під час тимчасової окупації міста з перших же днів почали працювати в так званому "управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". Зазначається, що вони виконували накази росіян і отримували зарплату в рублях.

"Маючи інформацію про те, що фігуранти можуть продовжувати контактувати з окупантами та надавати їм інформацію щодо Збройних сил України вже на території звільненої Херсонщини, ДБР затримало цих двох осіб", - повідомили у ДБР.

Зараз обом повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки ідентифікувала колаборантів з окупаційного "МВД РФ" у Луганській області, які проводять масові репресії.

Також повідомлялось, що правоохоронці затримали у Миколаївській області ще одного пособника окупантів. Він допомагав росіянам під час окупації регіону.

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