У Києві затримали групу наркодилерів, які маскувалися під військових

За даними правоохоронних органів, збут кокаїну, амфетаміну та канабісу налагодив раніше судимий 31-річний житель Київської області. Він долучив до незаконної діяльності двох знайомих, які відповідали за безпосередній збут наркотиків.

"Вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку - пів мільйона гривень", - передали в поліції.

Зазначається, що зловмисників викрили оперативники Шевченківського управління поліції столиці.

Як діяли наркодилери

В правоохоронних органах розповіли, що наркодилери пропонували своїм "клієнтам" кокаїн, амфетамін та канабіс, які "збували виключно на території столиці під час особистих зустрічей за готівку".

"А щоб відвести від себе підозру, під час збуту переодягалися у військову форму", - поінформували в поліції.

Затримання фігурантів

За словами начальника відділу Шевченківського управління НПУ Олександра Легенького, вдалося затримати під час спецоперації усіх членів злочинної групи.

"Одного з фігурантів ми затримали на території столиці, куди він приїхав з метою збуту чергової партії психотропів. З його автівки ми вилучили пів кілограма амфетаміну. Решту фігурантів затримали за місцем мешкання, де під час санкціонованих обшуків вилучили психотропні речовини, а також гранату та пістолет з набоями", - розповів він.

Що загрожує зловмисникам

Наразі слідчі розслідують кримінальні провадження, розпочаті:

за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин),

та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фігурантам було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.