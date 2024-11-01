У Києві затримали групу наркодилерів, які маскувалися під військових

У Києві було викрито групу наркодилерів, які промишляли на території столиці, та перевдягалися у військову форму, аби відвести від себе підозри під час збуту наркотиків. У затриманих зловмисників також виявили зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Києва.
За даними правоохоронних органів, збут кокаїну, амфетаміну та канабісу налагодив раніше судимий 31-річний житель Київської області. Він долучив до незаконної діяльності двох знайомих, які відповідали за безпосередній збут наркотиків.
"Вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку - пів мільйона гривень", - передали в поліції.
Зазначається, що зловмисників викрили оперативники Шевченківського управління поліції столиці.
В правоохоронних органах розповіли, що наркодилери пропонували своїм "клієнтам" кокаїн, амфетамін та канабіс, які "збували виключно на території столиці під час особистих зустрічей за готівку".
"А щоб відвести від себе підозру, під час збуту переодягалися у військову форму", - поінформували в поліції.
За словами начальника відділу Шевченківського управління НПУ Олександра Легенького, вдалося затримати під час спецоперації усіх членів злочинної групи.
"Одного з фігурантів ми затримали на території столиці, куди він приїхав з метою збуту чергової партії психотропів. З його автівки ми вилучили пів кілограма амфетаміну. Решту фігурантів затримали за місцем мешкання, де під час санкціонованих обшуків вилучили психотропні речовини, а також гранату та пістолет з набоями", - розповів він.
Наразі слідчі розслідують кримінальні провадження, розпочаті:
Фігурантам було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що восени минулого року одеські поліцейські зловили чоловіка, який продавав кокаїн оптовим покупцям, а для конспірації використовував свою маленьку доньку.
Також перед тим повідомлялося, що уродженець Закарпатської області, який має громадянство Угорщини, роками очолював наркобізнес, до складу якого залучив ще трьох українців. При затриманні виявилося, що він зберігав кокаїну на 200 тисяч доларів.
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