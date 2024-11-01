В Киеве задержали группу наркодилеров, которые маскировались под военных

По данным правоохранительных органов, сбыт кокаина, амфетамина и каннабиса наладил ранее судимый 31-летний житель Киевской области. Он приобщил к незаконной деятельности двух знакомых, отвечавших за непосредственный сбыт наркотиков.

"Стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка - полмиллиона гривен", - передали в полиции.

Отмечается, что злоумышленников разоблачили оперативники Шевченковского управления полиции столицы.

Как действовали наркодилеры

В правоохранительных органах рассказали, что наркодилеры предлагали своим "клиентам" кокаин, амфетамин и каннабис, которые "сбывали исключительно на территории столицы во время личных встреч за наличные".

"А чтобы отвести от себя подозрения, во время сбыта переодевались в военную форму", - проинформировали в полиции.

Задержание фигурантов

По словам начальника отдела Шевченковского управления НПУ Александра Легенького, удалось задержать во время спецоперации всех членов преступной группы.

"Одного из фигурантов мы задержаны на территории столицы, куда он приехал с целью сбыта очередной партии психотропов. Из его автомобиля мы изъяли полкилограмма амфетамина. Остальные фигуранты были задержаны по месту жительства, где во время санкционированных обысков изъяли психотропные вещества, а также гранату и пистолет с патронами", - рассказал он.

Что угрожает злоумышленникам

Следователи расследуют уголовные производства, начатые:

по ч. 2 ст. 307 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств и психотропных веществ),

и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам было сообщено о подозрении, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.