В Киеве задержали группу наркодилеров, которые маскировались под военных

В Киеве разоблачили группу наркодилеров, которые промышляли на территории столицы, и переодевались в военную форму, чтобы отвести от себя подозрения во время сбыта наркотиков. У задержанных злоумышленников также обнаружили оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Киева.
По данным правоохранительных органов, сбыт кокаина, амфетамина и каннабиса наладил ранее судимый 31-летний житель Киевской области. Он приобщил к незаконной деятельности двух знакомых, отвечавших за непосредственный сбыт наркотиков.
"Стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка - полмиллиона гривен", - передали в полиции.
Отмечается, что злоумышленников разоблачили оперативники Шевченковского управления полиции столицы.
В правоохранительных органах рассказали, что наркодилеры предлагали своим "клиентам" кокаин, амфетамин и каннабис, которые "сбывали исключительно на территории столицы во время личных встреч за наличные".
"А чтобы отвести от себя подозрения, во время сбыта переодевались в военную форму", - проинформировали в полиции.
По словам начальника отдела Шевченковского управления НПУ Александра Легенького, удалось задержать во время спецоперации всех членов преступной группы.
"Одного из фигурантов мы задержаны на территории столицы, куда он приехал с целью сбыта очередной партии психотропов. Из его автомобиля мы изъяли полкилограмма амфетамина. Остальные фигуранты были задержаны по месту жительства, где во время санкционированных обысков изъяли психотропные вещества, а также гранату и пистолет с патронами", - рассказал он.
Следователи расследуют уголовные производства, начатые:
Фигурантам было сообщено о подозрении, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что осенью прошлого года одесские полицейские поймали мужчину, продававшего кокаин оптовым покупателям, а для конспирации использовал свою маленькую дочь.
Также перед этим сообщалось, что уроженец Закарпатской области, имеющий гражданство Венгрии, годами возглавлял наркобизнес, в состав которого привлек еще трех украинцев. При задержании оказалось, что он хранил кокаина в 200 тысяч долларов.
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